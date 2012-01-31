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Dünya

Sarkozy, iptal başvurusundan rahatsız

Fransa'da 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasanın iptali için bugün

31 Ocak 2012 02:00

T24 - Fransa'da 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasanın iptali için bugün Anayasa Konseyi'ne başvuru yapılması Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i rahatsız etti.



Sarkozy'nin bir grup parlamenter ile yaptığı görüşme sırasında, bugün bazı senatörler ve milletvekillerinin iptal başvurusunda bulunmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi.

Sarkozy'nin parlamenterlere, 'bu girişim bana hizmet etmedi' şeklinde ifade kullandığı kaydedildi. 

Fransa'da bugün 77 senatör ve 65 milletvekili yasaya itiraz için Anayasa Konseyi'ne gitti.

Anayasa Konseyi'nin bir ay içinde karar vermesi bekleniyor.

Gerekli imza sayısına ulaşan senatör ve milletvekilleri, Fransız Anayasasının 33. maddesine ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle yasanın iptalini istiyor.

Fransa Meclisi ve Senatosu, 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarının reddini suç sayan tasarıyı geçen hafta yasalaştırmıştı. Yasanın anayasaya aykırılık başvurusu için 60 senatör veya 60 milletvekilinin imzası gerekiyordu.


 


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