Sarkozy inkâr yasasını AB'ye yaymak için düğmeye bastı

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransız Senatosu’na sunulan “soykırımı inkâr” tasarısının tüm AB ülkelerinde uygulanması için düğmeye bastı. Tasarı yasalaşırsa, “Ermeni soykırımını inkar edenlerin” AB genelinde 1 ile 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasının yolu açılacak.







Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Fransa Ulusal Meclisi’nin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabul etmesinin ardından 23 Aralık’ta Ankara’ya çağrılan Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu dün Paris’e dönerken, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bu kez “AB çapında inkar yasası” için düğmeye bastı.



Onaylanan yasa teklifinin Fransız Senato gündemine alınması konusu yarın Senato Başkanlık Divanı’nda görüşülecek ve muhtemelen 23-31 Ocak arasında tasarı Senato gündemine sunulacak.



Sarkozy bunu bile beklemeden bizzat talimat vererek Türkiye’nin AB üyelik sürecini de etkileyebilecek bir başka karara imza attı.





‘Çerçeve’ genişleyecek



Fransa, AB’nin bir ‘Çerçeve Kararı’nı kullanarak, “Ermeni soykırımın inkarını” AB genelinde cezalandırmak istiyor.



Söz konusu Çerçeve Kararı, Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Konseyi’nin 19 Nisan 2007’de kabul ettiği, “Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığıyla Mücadele” amacıyla alınmış ve üye devletlerin ırkçılıkla mücadeleyi ve Yahudi Soykırımı’nı inkarın cezalandırılmasını kapsayan düzenlemeler çıkarmasını şart koşmuştu. Ortak Çerçeve kararı 2001 yılından beri müzakere konusu olmuş ve 2007 yılında Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı’nda kabul edilmişti.



Paris’ten gelen “talimat” üzerine Fransa’nın Brüksel’de görevli olan bürokrat ve diplomatları, AB Komisyonu ve AB Konseyi nezdinde yeni girişim başlattı. Fransa Senatosu tasarıyı yasalaştırırsa, “Ermeni soykırımını inkarın” da Çerçeve Kararı kapsamına alınarak “inkarcıların” AB genelinde 1 ile 3 yıl hapis cezasına çarptırılması isteniyor.





Senato artık daha kritik



Fransız yetkililer, tasarının Senato’dan geçmesi durumunda AB çapında düzenleme için “hukuki altyapının” oluşacağı görüşünde. Diğer AB üyeleri ise Sarkozy’nin girişimi konusunda henüz yorum yapmadı.





Dört ay kala farkı kapadı



İkinci kez göreve gelmek isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, seçimlere dört ay kala anketlerde sürpriz bir çıkış yaptı. Araştırma şirketi Ifop’un Le Journal du Dimanche Gazetesi için yaptığı ankete göre Sarkozy, Sosyalist rakibi François Hollande ile arasındaki oy farkını eritti.



Buna göre 22 Nisan’da yapılacak ilk turda Hollande yüzde 28, Sarkozy yüzde 26, aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 19, merkez sağcı François Bayrou yüzde 12, solcu Jean-Luc Melenchon ise yüzde 6 oy olacak. İki favori isim 6 Mayıs’ta karşı karşıya gelirlerse Fransızların yüzde 54’ü Hollande, yüzde 46’sı Sarkozy için oy vereceğini söylüyor.



Kamuoyu yoklaması, Sarkozy’nin eşi Carla Bruni’nin vakfında yolsuzluk yaptığı iddialarının önceki gün yayınlanmasından evvel gerçekleştirildi.