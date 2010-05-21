Sarkozy: İngiltere ile birlikte çalışmaya hazırız

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile İngiltere'nin yeni Başbakanı David Cameron, başta Avrupa'yı ilgilendiren konular olmak üzere ''birlikte çalışmaya hazır olduklarını'' bildirdi.



Sarkozy, Başbakan olduktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Fransa'ya yapan Cameron ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, ''David Cameron'a kendisiyle Avrupa'da olduğu kadar G-8 ve G-20 çerçevesindeki faaliyetlerimizde elele çalışmaktan mutlu olacağımı söyledim. Avrupa'da İngilizlere ihtiyacımız var, bu kesinlikle stratejik. Ülkesini seven David Cameron gibi birinin beni anladığına da eminim'' dedi.



Cameron da ''Avro bölgesinin başarılı olması, avronun güçlü bir para birimi olması, avro bölgesinin ekonomisinin rayına oturması, zorda bulunan ekonomilere yardım edilmesi İngiltere'nin de çıkarınadır. Avro bölgesinin güçlü, istikrarlı olması, büyümesi çok önemlidir. Bu bizim ulusal çıkarımız dahilindedir'' ifadesini kullandı, ancak İngiltere'nin avro bölgesi dışında kalma nedenlerinin ve kendisininde bu konuda çekinceleri bulunduğunu tekrarladı.



Sarkozy, Fransız parlamenterler tarafından kendisinin söylediği ileri sürülen, ''Cameron kazanırsa, o da diğerleri gibi yapacak. Avrupa karşıtı başlayıp, Avrupa yanlısı olarak bitirecek'' şeklindeki ifadeyle ilgili olarak, ''Ben ne David ne de bir başkası için böyle bir yargıda bulunmadım, söylediğim şey, siyasi yaşamının başında daha az Avrupalı, şimdiyse daha çok Avrupalı olduğumdu'' açıklamasında bulundu.





