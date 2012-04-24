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Dünya

Sarkozy ilk kez Ermenilerin anma törenine katılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bugün Paris'te düzenlenecek 1915 olaylarıyla ilgili anma törenine katılacak

24 Nisan 2012 12:17

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy bugün Paris'te düzenlenecek Ermenilerin anma törenine katılarak Fransa tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş olacak.
 
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bugün Paris'te düzenlenecek 1915 olaylarıyla ilgili anma törenine katılacak.
 
Fransa'daki Ermeni dernekleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sarkozy'nin Paris'in merkezindeki Komitas heykelinin önünde akşam saatlerinde düzenlenecek anma törenine katılacağı bildirildi.
 
Törene resmi olarak cumhuriyet muhafızlarıyla katılacağı bildirilen Sarkozy'nin anıta çelenk koyacağı bildirildi.
 
Fransa cumhuriyet tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanın bu tür bir anma törenine katılacağı kaydedildi.
 
Sarkozy, seçimlerden önce, daha önce karşı çıkmasına rağmen, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasına olanak sağlayan yasanın çıkarılmasında önemli rol oynamıştı. Yasa, Anayasa Konseyi'nce iptal edilmişti.

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