Sarkozy 'helal et' için camiye gitti

T24 - Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine tekrar aday olan Nicolas Sarkozy, ülkedeki "helal et" tartışmasına son vermek amacıyla Paris camisini ziyaret etti.

Paris camisi yetkilileriyle görüşen Sarkozy, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in başlattığı, sonra kendi partisi üyelerinin de dahil olduğu "helal et" polemiğine artık bir son verilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkedeki Müslümanların bu tartışmadan rencide olmaması gerektiğini ifade eden Sarkozy, "Müslüman vatandaşlarımızın, doğal olarak diğer vatandaşlarımız gibi bu ülkede kendi inançlarını yaşama hakları olduğunu tekrarlamak istiyorum" dedi.

Kendi partisine üye siyasetçilerin açıklamalarıyla aşırıya gittiklerini kabul eden Sarkozy, bunu seçim atmosferinin gerginliğine bağladı.

Le Pen'in helal et kesimine karşı çıkmasıyla başlayan polemik, daha sonra iktidardaki Halk Hareketi Birliği üyelerinin de katılımıyla ülkede önemli tartışma konusu olmuştu.