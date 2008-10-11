Sarkozy hangi bakanın eşiyle yattı?

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin, İçişleri Bakanı olduğu dönemde, o zaman milletvekili, şimdi ise hükümette bakan olan bir politikacının karısıyla yattığı iddia edildi



12 yıl boyunca Fransız Emniyet İstihbarat Servisi’ni yöneten ve cumhurbaşkanı olduktan sonra Nicolas Sarkozy tarafından görevden alınan eski Emniyet İstihbarat Servisi Başkanı Yves Bertrand’ın 1998-2003 arasında tuttuğu notlar, başka bir soruşturma nedeniyle Bertrand’ın ikametine düzenlenen baskın sırasında ele geçirildi.



'Chirac yüzünü gerdirdi'



“Le Point” dergisine göre, eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’a yakınlığıyla bilinen Bertrand, çoğunluğu “iddia” boyutunu aşmayan bu notları Sarkozy’yi yıpratmak amacıyla tutmadığını belirtti. Notlarda eski Cumhurbaşkanı Chirac’ın 2003’te Kanada’da yüzünü gerdirdiği iddiası da yer alıyor.



Eşcinsel politikacılar



Dergi tarafından özetler halinde yayımlanan notlar, “Cumhuriyetin Kara Defterleri” adını taşıyor. Notlarda, Sarkozy’nin bazı Afrika ülkelerine silah satışından rüşvet aldığı, eski karısı Cecilia’nın aşırı eğlence düşkünü olduğu, birçok politikacının eşcinsel olduğu, Sosyalist Lionel Jospin’in hem yolsuzluğa bulaştığı hem de Polonyalı bir metresi bulunduğu gibi iddialara yer veriliyor.



Yakın bir geçmişte dağıtılarak karşı casusluk örgütü (DST) ile birleştirilen Emniyet İstihbaratı’nın eski patronu Yves Bertrand, Europe-1 radyosuna yaptığı açıklamada, “Le Point”ın aktardığı notların, kendisinin o yıllarda ortalıkta dolaşan dedikoduları kaydettiği özel defterinden ibaret olduğunu, gerçeği yansıtma iddiası taşımadığını ifade etti.

