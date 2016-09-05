Sarkozy hakkında soruşturma açılıyor

Paris Başsavcılığı'nın seçim kampanyasını yasadışı finanse

ettiği iddiasıyla eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında

inceleme başlatmak istediği bildirildi. Alman haber ajansı dpa,

Fransız basınında yer alan soruşturma iddialarını Fransız adli

makamlarının da doğruladığını duyurdu.

Yargılanması durumunda Sarkozy'nin siyasi hedeflerinin

tehlikeye

girebileceği belirtiliyor. Nicolas Sarkozy, 2017 yılında

yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını koymak

niyetinde olduğunu açıklamıştı.

Sarkozy hakkındaki soruşturma şubat ayında başlatılmıştı.

Soruşturma, Sarkozy'nin ikinci dönem için cumhurbaşkanlığına

aday olduğu ancak Sosyalist François Hollande'ye yenildiği 2012

yılını kapsıyor.

Savcılığın toplam 14 zanlının yargılanmasını istediği ve

Sarkozy'nin 2012 yılında propaganda faaliyetleri için öngörülen

sınırın üzerinde harcama yaptığı iddia ediliyor.