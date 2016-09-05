Sarkozy hakkında soruşturma açılıyor

Paris Başsavcılığı'nın seçim kampanyasını yasadışı finanse
ettiği iddiasıyla eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında
inceleme başlatmak istediği bildirildi. Alman haber ajansı dpa,
Fransız basınında yer alan soruşturma iddialarını Fransız adli
makamlarının da doğruladığını duyurdu.
Yargılanması durumunda Sarkozy'nin siyasi hedeflerinin
tehlikeye
girebileceği belirtiliyor. Nicolas Sarkozy, 2017 yılında
yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını koymak
niyetinde olduğunu açıklamıştı.
Sarkozy hakkındaki soruşturma şubat ayında başlatılmıştı.
Soruşturma, Sarkozy'nin ikinci dönem için cumhurbaşkanlığına
aday olduğu ancak Sosyalist François Hollande'ye yenildiği 2012
yılını kapsıyor.
Savcılığın toplam 14 zanlının yargılanmasını istediği ve
Sarkozy'nin 2012 yılında propaganda faaliyetleri için öngörülen
sınırın üzerinde harcama yaptığı iddia ediliyor.