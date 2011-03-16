-SARKOZY GİDİCİ GİBİ PARİS (A.A) - 16.03.2011 - Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araştırması, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin gelecek yıl yapılacak seçimlerin ilk turunu üçüncü sırada tamamlayarak, ikinci turda yarış dışı kalacağını ortaya koydu. Fransa'nın güvenilir araştırma şirketi Ipsos'un, Le Monde gazetesi ve Europe-1 radyo kanalı için yaptığı ankete göre, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda, aşırı sağın adayı Marine Le Pen ve merkez solun adayı olması beklenen IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn yarışacak. Fransa'da ay başından bu yana düzenlenen üç anket sonucu da aşırı sağın kesinlikle ikinci tura kalacağını gösteriyor. Ipsos'un araştırmasına göre, Strauss-Kahn ilk turda oyların yüzde 33'ünü, Le Pen yüzde 19'unu, Sarkozy ise yüzde 18'ini alması bekleniyor.