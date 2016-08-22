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Dünya

Sarkozy: Gelecek yılki seçimlerde adayım

"Tarihimizin problemli noktasındaki bu mücadeleye liderlik etme gücünü kendimde hissediyorum"

22 Ağustos 2016 21:45

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyacağını duyurdu.

61 yaşındaki Sarkozy 2012'deki seçim yarışını, anketlere göre şu anda destek oranları çok düşen Sosyalist Cumhurbaşkanı Francois Hollande'a karşı kaybetmişti.

Sarkozy sosyal medya hesaplarında paylaştığı açıklamada "2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya karar verdim. Tarihimizin problemli noktasındaki bu mücadeleye liderlik etme gücünü kendimde hissediyorum" dedi.

Fransa'da bazıları tarafından sevilen, bazıları tarafından da nefret edilen bölücü bir figür olan Sarkozy Halk Hareketi Birliği (UMP) Partisi'nin ön seçimlerine katılıp katılmayacağı konusunda bir şey söylemedi.

Partinin ön seçimleri Kasım ayında başlayacak. Şimdiye dek ortaya çıkan 10'dan fazla aday arasında Sarkozy'nin başlıca rakibi Alain Juppe de var.

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