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Dünya

Sarkozy, Gbagbo’nun sarayını ve askeri kamplarını hedef aldı

Fransa, öncülük ettiği Libya’daki hava operasyonundan sonra dün de Fildişi Sahili diktarörüne karşı hava saldırısı düzenledi.

05 Nisan 2011 03:00

T24 - Fransa, öncülük ettiği Libya’daki hava operasyonundan sonra dün de Fildişi Sahili diktarörüne karşı hava saldırısı düzenledi.

Fransz helikopterleri, seçimi kaybetmesine rağmen çekilmeyi reddeden Gbagbo’nun sarayına ve askeri kamplarına hava saldırısı düzenledi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Sarkozy, Fildişi Sahili diktatörüne füze yağdırdı

Afrika ülkesi Fildişi Sahili’nde kasımdaki devlet başkanlığı seçimini kaybetmesine rağmen görevi bırakmamakta direnen Laurent Gbagbo’nun sarayına ve askeri kamplarına BM ile Fransız helikopterleri tarafından dün ateş açıldığı bildirildi.  



Gbagbo’nun son kalesi olan ülkenin en büyük kenti Abidjan’daki kamplarına BM misyonuna bağlı helikopterlerle 4 Fransız helikopterin oraklaşa saldırdığı belirtildi. Frasız helikopterlerini Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin sivilleri korumak amacıyla verdiği talimat ardından devreye girerek BM helikopterleriyle birlikte füze saldırısına geçtiği bildirildi.

Saldırı haberini doğrulayan BM Sözcüsü Hamadoun Toure, helikopterlerin Agban ve Akuedo askeri kamplarıyla başkanlık sarayı ve konutuna ateş ettiklerini açıkladı. Toure, misyonun, BM’nin 1975 sayılı kararı uyarınca Fransız kuvveti Licorne ile çalıştığını da sözlerine ekledi. 

Paris’te ise Fransız Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Gagbo’nun kontrolündeki ağır silahlarının etkisizleştirilmesi için Fransa’dan yardım talebinin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’dan gediği kaydedildi. Operasyonun seçimi kazan Alassane Ouattara taraftarlarıyla çatışan Gbagbo’ya diz çöktürmeyi hedeflediği ifade ediliyor.



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