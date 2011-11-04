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Dünya

Sarkozy G20 zirvesinde alınan kararları açıkladı

Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde alınan kararları...

04 Kasım 2011 02:00

T24 - Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde alınan kararları açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Yunanistan’a net mesaj verildiğini ve yapması gerekenleri yerine getirmeyenlere hoşgörü gösterilmeyeceğini söyledi. 

Artık kimseye hoşgörü yok

İşte Sarkozy’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Yunanistan’a euro konusunda net bir mesaj verdik.Yapmaları gerekenleri yerine getirmeyenlere müsamaha göstermeye devam edemeyiz.

- Euro sistemi ve Avrupa'yı korumakta kararlıyız.Merkel ile birlikte euronun geleceği için savaşmakta kararlıyız.

- IMF kaynaklarını artırmak üzere görüşmeler sürecek. IMF'nin kaynaklarının artırılması Şubat ayında görüşülebilir. 

 - G20'de büyüme planlarının sosyal boyutlarını da dikkate aldık. G20'de 11 vergi cennetini belirledik, artık vergi cennetleri istemiyoruz.

- Ülkelerin bankacılık sektörüne ilişkin bilgileri gizlemesini istemiyoruz. İsviçre ve Liechtenstein vergi reformlarında zayıf kalıyor

- Finans sektörü düzenlemeleri konusunda önemli aşama kaydettik. Dünya ekonomisini krize sürükleyen finans kurumları bunun yükünü karşılamalı. Fransa, küresel işlem vergisinin hayata geçirilmesi için kararlı. Obama, finansal işlem vergisi düzenlemesine karşı çıktı.

- Türev piyasasındaki düzenlemelerin artırılmasında uzlaştık.


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