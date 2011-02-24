'Sarkozy G20 Başkanı olarak değil, Cumhurbaşkanı olarak gelmeli'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Nicolas Sarkozy'nin Fransa Cumhurbaşkanı olarak değil, G20 ülkeleri başkanı olarak Türkiye'ye yapacağı ziyaretin Fransa ile Türkiye arasındaki dostluğun seviyesinde olmadığını söyledi.



Başbakan Erdoğan, dün akşam geç saatlerde Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte, "Tüm samimiyetimle konuşacağım. Fransa Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olarak ağırlamak isterdik, ama yarın Fransa Cumhurbaşkanı'nın cumhurbaşkanı olarak değil, G20'nin başkanı olarak geliyor" dedi.



Bu nedenle bu ziyaretin Fransa ve Türkiye arasındaki dostluğun yüksekliğinde olmadığını düşündüğünü belirten Erdoğan, "Türkiye ve Fransız-Türk ilişkileri bundan daha fazlasını hak ediyor" diyerek, iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri anımsattı.



Başbakan Erdoğan, Sarkozy'nin göreve gelmesinden beri Türkiye'ye ziyarette bulunmamasından da üzüntü duyduklarını söyleyerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Fransa'ya gitti, bizzat ben de Başbakan olarak Fransa'ya gittim" dedi.





Libya



Başbakan Recep Tayip Erdoğan, "Libya halkının ambargoyla zora sokulmasını istemeyiz. Zira ambargolardan yöneticiler değil, gariban halk zarar görüyor" ifadesini kullandı.



"Bu tip durumlarda acele etmek doğru değil ve şu anda Libya'ya karşı yaptırım uygulamak doğru değil, zira bu önlemler halkı cezalandırır" diyen Erdoğan, "Libya'nın işlerine karışmak üstümüze düşmüyor ve kendi kaderine karar verecek olan bizzat Libya halkıdır" diye konuştu.





"İslam ve demokrasi"



Başbakan Erdoğan, ayrıca İslam ve demokrasinin mükemmel biçimde birlikte var olabileceğini ortaya koyan Türkiye'nin, şu an ayaklanan Arap halkları için bir "esin kaynağı" olabileceğini kaydetti.



"Biz biri için model olmaya çalışmıyoruz, ama esin kaynağı olabiliriz. Zira Türkiye, İslam ve demokrasinin mükemmel şekilde birlikte var olabileceğini ortaya koydu" diyen Erdoğan, "Bir dini inanışa sahip olmak, demokraside yaşamanızı engellemez, demokrasi de dini inanışlara sahip olmanızı engellemez. Bu ülkede yıllardır iki durumu yaşamayı başarıyoruz. Biz olduğumuzdan memnunuz. İleri bir demokrasi istiyoruz. 12 Haziran'daki seçimlerden sonra yeni bir anayasayla bu ileri demokrasinin ilk adımını atacağız" diye konuştu.





