-SARKOZY: FÜZE TEHDİDİ İRAN LİZBON (A.A) - 20.11.2010 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, NATO'nun kamuya açıklanan belgelerinde hiçbir ismin yer almadığını, bununla birlikte bugünün füze tehdidinin İran'dan geldiğini söyledi. NATO zirvesinin yapıldığı Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Sarkozy, zirvenin ikinci günündeki açıklamasında, ''NATO'nun kamuya açıklanan belgelerinde hiçbir isim yer almıyor ama biz kediye kedi deriz, bugünün füze tehdidi İran'dır'' ifadesini kullandı. NATO'ya üye ülkelerin liderleri dün, potansiyel tehdidin kaynağını belirtmeksizin, Avrupa halkını ve topraklarını koruma amaçlı füze kalkanı sisteminin oluşturulmasını inceleme kararı almıştı. Fransa, dün kabul edilen yeni "stratejik konsept"te ve bugün kabul edilmesi beklenen nihai bildirgede, tehdidin kaynağı olarak İran adının açıkça yer almasını isteyen ittifak ülkeleri arasında bulunuyor.