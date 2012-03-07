Sarkozy: Fransa'ya göçmen girişi sınırlanacak

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ülkede çok fazla yabancı bulunduğunu ve bu kişilerin topluma entegrasyonu için uygulanan sistemin her geçen gün daha kötü işlediğini belirtti. Sarkozy seçilirse, göçmen girişine sınırlama getirileceğini söyledi.



Fransa'da cumhurbaşkanlığı yarışı kızışıyor. Son dönemde adaylar sert çıkışlarıyla dikkat çekiyor. İkinci dönem daha seçilme peşinde olan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de katıldığı bir televizyon programında hayli tartışmalı sözler sarfetti.

Sarkozy, ülkede çok fazla yabancı bulunduğunu ve bu kişilerin topluma entegrasyonu için uygulanan sistemin her geçen daha kötü işlediğini belirtti. Sarkozy, seçimi kazanması durumunda verdiği sözü tutarak ülkeye yeni gelecek göçmenlerin sayısının yarıya indireceğini belirtti.

Sarkozy, “Entegrasyonu daha iyi koşullarda yeniden başlatmayı düşünüyorum. Ülkemize kabul ettiğimiz göçmenlerin sayısını yarıya azaltabiliriz. 180 binden 100 bine kadar indirebiliriz ifadelerini kullandı.



Babası Macar göçmeni



Babası bir Macar göçmeni olan Nicolas Sarkozy, ülkede 10 yıl kalmış göçmenlere sağlanan devlet yardımının kısıtlanmasını istediğini de sözlerine ekledi. Sarkozy bu sözleriyle aşırı sağcı ulusal cephe lideri Marine Le Pen'e destek veren muhafazakâr kanadın oylarını almaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

Sarkozy'nin yanısıra Başbakan François Fillon'dan da göçmenlerin tepkisini çekebilecek açıklamalar geldi. Fillon, bir radyo programInda helal et tartişmalarına beklenmedik bir çıkışla katıldı. Başbakan, helal et konusunda kendisine yöneltilen soruya sadece Müslümanları değil Yahudileri de kapsayacak şekilde yanıt verdi.

Fillon, bu iki dinin koşer ve helal usullere göre et kesmelerini atadan kalma ve bugün geçerliliği sorgulanması gereken gelenekler olarak niteledi.