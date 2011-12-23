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Dünya

Sarkozy: Fransa'nın inancına saygı gösterilmeli

Sarkozy, Türkiye'nin Fransa'nın inancına saygı göstermesini istedi.

23 Aralık 2011 02:00

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransa Meclisinin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini dün kabul etmesinin Ankara'nın büyük tepkisine yol açmasının ardından, Türkiye'nin Fransa'nın inancına saygı göstermesini istedi.


Sarkozy, eski Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Havel'in cenaze törenine katılmak üzere geldiği Prag'da Fransız basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türk dostlarımızın inançlarına saygılıyım, büyük bir ülke, büyük bir uygarlık, bizim inançlarımıza saygı göstermeliler" dedi.


"Fransa kimseye ders vermiyor, ama Fransa ders almak da istemiyor. Fransa egemen şekilde siyasetini belirliyor" diye konuşan Cumhurbaşkanı Sarkozy, ülkesinin her koşulda soğukkanlılığını ve sükunetini koruması gerektiğini kaydetti.


Nicolas Sarkozy, "Fransa izin istemiyor, Fransa'nın inançları, insan hakları, hatıraya saygısı var" ifadesini kullandı.


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