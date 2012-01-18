-Sarkozy: Fransa'da ekonomik durum çok vahim PARİS (A.A) - 18.01.2012 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, sendika liderleri ve işadamlarının katıldığı istihdamla ilgili acil toplantıya başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı bürosundan yapılan açıklamaya göre, Sarkozy, kapalı kapılar ardında yapılan toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ''Fransa'da ekonomik durum Avrupa'da olduğu gibi çok vahim. Durum acil'' dedi. Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden sadece üç ay önce bu tür toplantılarla siyaset yaptığı eleştirilerini reddeden Sarkozy, ''Seçimler var diye ekonomik yaşam ve işten atmalar duruyor mu? Seçimler var diye düşünmeyi ve iş yapmayı durdurmalı mıyız?'' diye konuştu. Fransa'nın asıl rakibinin Almanya olduğunu belirten Sarkozy, Fransa'da işçilik maliyetlerinin 2000 ve 2009 yılları arasında yüzde 20 arttığını, Almanya'da ise bu oranın yüzde 7 olduğunu kaydetti. Sarkozy, Fransa'da aylık 2 bin 500 avro kazanan işçinin işverenlere maliyetinin Almanya'nın iki katı olduğunu ifade etti. Sarkozy, işletmelere yardımcı olmak için işverenlerin sağlık ve emeklilik geliri maliyetlerinin azaltılması ve satış vergilerinin artırılmasını savundu. Fransa'da sendikalar işçilerin, Fransız şirketlerin hala kar etmeye devam ettiği dönemde finansal krizin bedelini ödememesi gerektiğini belirtiyor ve Sarkozy'i, seçimler öncesinde baştan savma çözümler peşinde olmakla suçluyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) geçen hafta cuma günü Fransa'nın ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu ''AA+''ya çekmişti.