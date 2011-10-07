-Sarkozy: ''Fransa, Türkiye'yi AB'de görmüyor'' TİFLİS (A.A) - 07.10.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili düşüncelerinde bir değişiklik olmadığını söyleyerek, ''Fransa, bu ülkeyi AB'de görmüyor'' dedi. Sarkozy, Ermenistan ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili düşüncelerini anlattı. Sarkozy, ''Küçük Asya'da (Anadolu) yer aldığı için Türkiye, dünyada önemli bir role sahiptir ve Batı ile Doğu arasında bir köprüdür. Ancak bu rol AB'nin dışındadır. Fransa, bu ülkeyi AB'de görmüyor'' diye konuştu. Türkiye'nin ''başarılı'' olduğunu da belirten Sarkozy, ''Ancak buna rağmen Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki düşüncelerinin değişmediğini ve değişmesi için bir neden olmadığını'' söyledi.