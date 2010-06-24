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Spor

Sarkozy, Fransa milli takımına el attı!

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2010 Dünya Kupası finallerinde hezimete uğrayan milli takımın oyuncusu Henry'yi kabul etti.

24 Haziran 2010 03:00

T24 - Güney Afrika'da teknik direktör ile Anelka arasında başlayan ve ardından tüm takıma yansıyan gerginlik ile gündeme gelen Fransa milli takımındaki soruna el atan Cumhurbaşkanı Sarkozy, Barca'nın ve milli takımın yıldızlarından Thierry Henry'i Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2010 Dünya Kupası finallerinde hezimete uğrayan milli takımın oyuncusu Thierry Henry'yi kabul etti.

Milli takımla Güney Afrika'dan dönen Henry, ayağının tozuyla Elysee Sarayı'na geldi.

Basının görüntü alabilmek için yoğun ilgi gösterdiği görüşmenin, Henry'nin talebi doğrultusunda gerçekleştiği bildirildi.

Sarkozy, dün (23 Haziran 2010) de milli takımla ilgili hezimet ve teknik direktörle oyuncular arasında yaşanan skandalı görüşmek üzere Başbakan Fillion ve Spordan Sorumlu Bakan Rama Yade ile bir araya gelmişti.


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