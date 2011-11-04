-Sarkozy, finansal işlemler vergisi konulmasını istedi CANNES (A.A) - 04.11.2001 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ''AB ülkelerinde 2012 yılında finansal işlemler vergisinin getirilmesini umduğunu'' söyledi. Fransa'nın Cannes kentinde iki gündür devam eden G-20 liderler zirvesi sona erdi. G-20 Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, zirve sonunda düzenlediği basın toplantısında, AB Komisyonu'nun hazırladığı ve üye ülkelerde finansal işlemler vergisi getirilmesini öngören projenin, AB liderleri tarafından 2012 yılı başında ciddiyetle ele alınacağını bildirdi. Sarkozy, bu verginin yürürlüğe girmesi için ülkesinin büyük çaba göstereceğini ifade etti. ''Vergi cennetleriyle'' ilgili mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade eden Sarkozy, ''Artık vergi cenneti istemiyoruz. Bu konudaki mesajımız çok açık. Vergi cennetlerine kucak açan ülkelere yasaklamalar getirilecek'' dedi.