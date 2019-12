-Sarkozy Ermenistan'a gidiyor TİFLİS (A.A) - 06.10.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan sürece değinerek, ''Türk-Ermeni uzlaşma süreci bugün çıkmazda, bunu derin üzüntüyle dile getiriyorum'' dedi. Kafkasya ziyareti kapsamında bugün Ermenistan'a gelmesi beklenen Sarkozy'nin, ziyaret öncesi Ermeni Mediamax ajansına bir demeç vererek, Türk-Ermeni uzlaşma süreci ile Ermeni işgali altındaki Yukarı Karabağ ile ilgili görüşlerini anlattı. Ankara ile Erivan arasında ilişkilerin normalleşmesini öngören uzlaşma sürecine Fransa'nın da dahil olduğunu ve iki sene önce Türkiye ile Ermenistan arasında protokollerin imzalanma törenine Fransa Dışişleri Bakanının da katıldığını anlatan Sarkozy, ''Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve sınırların açılmasını öngören bu protokoller imzalandığında yüksek beklentiler oluştu. Ancak ne yazık ki bugün bu uzlaşma süreci çıkmazda, bundan dolayı çok üzgünüm. Sürecin yakında yeniden başlayacağını umuyorum'' şeklinde konuştu. -Ermeni işgali altındaki Yukarı Karabağ- Ermeni işgali altında bulunan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesiyle ilgili görüşlerini de dile getiren Sarkozy, ''Karabağ'ın Ermenistan için ne ifade ettiğini kimse Fransa'dan daha iyi bilemez'' dedi. Büyük kayıplara ve acılara sebep olan Karabağ savaşından bu yana 17 yıl geçtiğini ve artık bu sorunun çözümünün ve uzlaşma sağlanmasının zamanının geldiğini ifade eden Sarkozy, ''Bu sözlerimi, Ermenistan'dan sonra gideceğim Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de ileteceğim'' diye kaydetti. ''Yukarı Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözümünü amaçlayan bir format vardır, bu da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Minsk Grubu'dur. Bu grubun eşbaşkanları her iki tarafın da güvenine sahiptir ve taraflarla birlikte Karabağ sorununun çözümü için uğraşıyor. Ancak her şeyden önce siz kendiniz, yani Ermeniler ve Azeriler olarak çözüm yolu bulmalısınız. Bizler ancak yardım edebiliriz, yol gösterebiliriz, ancak sizin yerinize barışı tesis edemeyiz'' şeklinde konuştu. Ermenistan ile Fransa arasındaki ilişkilere de değinen Sarkozy, ilk kez Ermenistan'ı ziyaret edeceğini belirterek, bu ziyaretin kendisi için büyük önem taşıdığını ve iki ülke arasında mevcut olan olağanüstü bağları kutlamaya fırsat olacağını kaydetti. Sarkozy, ayrıca Ermenistan'ın bağımsızlıktan bu yana çok güzel çalışmalar yaptığını ve uluslararası platformda önemli yere sahip olduğunu ifade ederek, Ermenistan'ın her zaman olduğu gibi bundan sonra da Fransa'nın desteğine güvenebileceğini sözlerine ekledi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, Kafkasya ziyareti kapsamında bugün Ermenistan'ı ziyaret etmesi, yarın ise Gürcistan'a, ardından da Azerbaycan'a geçmesi öngörülüyor.