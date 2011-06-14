-SARKOZY ERDOĞAN'I KUTLADI PARİS (A.A) - 14.06.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerle ilgili olarak kutlama mesajı gönderdi. Sarkozy mesajında, Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı kutlayarak, "iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini istediğini'' dile getirdi. ''Ankara'ya şubat ayında yaptığım ziyaret sırasındaki görüşmelerimizde, bütün alanlarda ortak işbirliğini güçlendirme irademizi, bölgesel ve uluslararası alanda önemli konularda görüş alışverişinde bulunma arzumuzu teyit etmiştik'' denilen mesajda, ayrıca şunlar kaydedildi: ''Fransa, önemli ortağı ve müttefiki Türkiye ile bölgenin istikrarı ve refahı için birlikte çalışmayı arzu etmektedir.'' Sarkozy mesajında, ''Libya'da olduğu gibi, Suriye'deki durumun da iki ülke için endişe kaynağı olmaya devam ettiğini'' belirterek, ''Fransa, bölge insanlarının kendi kaderlerine tayin hakkı verilmesine yardım edilmesi konusunda Türkiye ile işbirliğini güçlendirmeye önem vermektedir'' ifadesini kullandı.