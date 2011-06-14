T24 LogoT24 Logo
Dünya

SARKOZY ERDOĞAN'I KUTLADI PARİS (A.A)

14 Haziran 2011 15:46

-SARKOZY ERDOĞAN'I KUTLADI PARİS (A.A) - 14.06.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerle ilgili olarak kutlama mesajı gönderdi. Sarkozy mesajında, Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı kutlayarak, "iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini istediğini'' dile getirdi. ''Ankara'ya şubat ayında yaptığım ziyaret sırasındaki görüşmelerimizde, bütün alanlarda ortak işbirliğini güçlendirme irademizi, bölgesel ve uluslararası alanda önemli konularda görüş alışverişinde bulunma arzumuzu teyit etmiştik'' denilen mesajda, ayrıca şunlar kaydedildi: ''Fransa, önemli ortağı ve müttefiki Türkiye ile bölgenin istikrarı ve refahı için birlikte çalışmayı arzu etmektedir.'' Sarkozy mesajında, ''Libya'da olduğu gibi, Suriye'deki durumun da iki ülke için endişe kaynağı olmaya devam ettiğini'' belirterek, ''Fransa, bölge insanlarının kendi kaderlerine tayin hakkı verilmesine yardım edilmesi konusunda Türkiye ile işbirliğini güçlendirmeye önem vermektedir'' ifadesini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24