Sarkozy ekonomi programını açıkladı: Kemerler sıkılacak

Fransa'da ilk turu 22 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin adaylarından Nicolas Sarkozy ekonomik programını açıkladı.

Ülkesinin İspanya ya da İtalya'nın durumuna düşmemesi gerektiğini söyleyen Sarkozy, bütçeyi dengeleyeceğini, hatta hükümetleri buna mecbur eden yeni bir kanun çıkaracağını, kamu harcamalarını kısacağını ve Fransa'nın AB'ye yaptığı katkıyı donduracağını söylüyor.

Kamuoyu yoklamaları Sarkozy'nin 1,8 puan farkla başlıca rakibi Sosyalist aday François Hollande'ın önüne geçtiğini gösterse de, yeterince fark atamayıp 6 Mayıs'taki ikinci turda Hollande'a yedi puan farkla yenilme olasılığı daha yüksek.

Sarkozy'ye halk desteği, Toulouse'da geçen ay askerler ile bir Yahudi okuluna yönelen saldırılardan sonra arttı.

Sarkozy saldırının ardından ülkedeki İslamcı zanlılara baskınlar yapılması emrini vermiş, 20'den fazla kişi tutuklanmıştı.

Bu hafta da yabancı kökenli iki kişi güvenlik gerekçesiyle sınırdışı edildi.

Ancak şimdi seçim kampanyasında dikkatler yeniden ekonomi konusuna dönüyor.

Anketlere göre seçmenlerin başlıca kaygısı, %10'a varan işsizlik.

François Hollande zenginlere vergiyi artıracağını, kamu harcamalarını hızlandıracağını, akaryakıt fiyatlarını donduracağını ve cumhurbaşkanı ile bakanların maaşını %30 oranında keseceğini söylüyor.



Altın kural



Sarkozy ise bugünkü açıklamasında rakibini "ekonominin gerçeklerini anlamamakla" suçladı.

Sarkozy "2016'da Fransa'nın bütçesini dengelemesi lazım. Vurguluyorum, dengeli bir bütçe vatandaşlarımız için altın kuraldır. Bu yaz bu konuda bir yasa çıkaracağım. Avrupalı ortaklarımız da - ister solcu olsunlar ister sağcı - bu altın kuralı kabul edecekler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sarkozy ülkesinin kamu borcunun 2013'te GSYH'nin %89,4'üne vararak zirveye çıkacağı, 2017'de ise %80,2'sine düşeceği öngörüsünde bulundu.

Avrupa Komisyonu'na göre geçen yılın son çeyreğinde Yunanistan'ın kamu borcu GSYH'sinin %159'una, Almanya'nınki ise %81,8'ine ulaşmıştı.

Fransa'nın AB bütçesine yaptığı katkıyı dondurarak yılda 600 milyon euro tasarruf edeceklerini belirten Sarkozy, sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük şirketlere minimum vergi ve (dar gelirlilere verilen bir tür sübvansiyon olan) çalışanlara vergi indirimini kaldırma sözlerimden vazgeçmeyecek, bu ve diğer önlemlerle devlet bütçesine 8 milyar euro kazandıracağım."