Sarkozy de 'Kasımpaşalı' oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin kullandığı "kaba" dil, tepki çekmeye başladı. Fransız Dili Haftası’nın bir numaralı hedefi "küfürbaz Sarko" oldu. Nicolas Sarkozy, belki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gibi 'Ananı da al git' demedi ama, halkı azarlama ifadeleri arasında onunla yarışacak cümleler de var.



Geçen yıl bir tarım fuarında kendisine tepki gösteren çiftçiyi "Defol git, zavallı hödük" diye azarladığından beri ismi "küfürbaza" çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, son olarak Fransız Dili Haftası’nda eleştirilere hedef oldu.



Hukuk eğitimli Sarkozy, "halk adamı" olarak algılanmak umuduyla Fransız liderlerin seçkin stilini terk edip sokak diliyle konuşmaya başlamıştı. 2007’deki seçimleri bu taktikle kazanan Sarkozy, ölçüyü kaçırmaya başladı.



Moliere duysa mezarında ters dönerdi



Le Parisien, "Moliere, Sarkozy’i duysa mezarında takla atardı" diye yazdı. Gazete, Sarkozy’nin dille ilgili kendisine özgü kullanımlarına "Sarkozizma" adını verdi. Sarkozy argo kelimeler seçmekle kalmıyor, fiiller uydurup zamirleri de yanlış şekilde kullanıyor.



Hürriyet'in haberine göre, 'Sauvez les Lettres' adlı dil derneğinin başında bulunan Fanny Capel, "Devletimizin başında bir ’un beauf’ (mecazen cahil) var" dedi. Académie Française üyesi yazar Jean-Marie Rouart da, Sarkozy’nin kötü diliyle gençlerin vulgarlığını taklit ettiğini ve onlara kötü örnek olduğunu söyledi.