-SARKOZY, DAHA FAZLA YAPTIRIM İSTEDİ PARİS (A.A) - 14.07.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ülkedeki gösterileri sert bir şekilde bastırmaya çalıştığı gerekçesiyle Suriye yönetimine daha fazla yaptırım uygulanmasını istedi. ''14 Temmuz Ulusal Gün'' kutlamaları dolayısıyla ''France 2'' ve ''TF1'' televizyon kanallarının canlı yayında sorularını yanıtlayan Sarkozy, ''Suriye yönetiminin davranışları kabul edilemez. Halkına karşı en kaba şiddet metotlarını uygulayan Suriye yönetimine karşı yaptırımlarımızı güçlendirmek zorundayız'' ifadesini kullandı. Suriyeli muhaliflere göre, güvenlik güçlerinin son 24 saatte düzenledikleri operasyonlarda 8 kişi hayatını kaybetti.