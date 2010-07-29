Sarkozy çingeneleri sınırdışı ediyor

T24- Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Çingene yani Romanlar’ın yaşadığı 300 çadır kampın yıkılması için emir verdi. Cumhurbaşkanlığı’nın talimatı uyarınca Fransa’da yaşayan kaçak Roman göçmenler sınır dışı edilecek.





Sarkozy Roman kamplarının kaçakçılık ve fahişelik kaynağı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı bu kamplarda yaşayan çocukların da dilenci olarak kullanıldıklarını öne sürdü.





İnsan hakları kuruluşları Sarkozy’nin kararını ırkçı olarak niteledi. Karar göçmen yaşam geleneğine sahip yüz binlerce Fransız vatandaşını, Bulgaristan ve Romanya’dan göç eden kaçak Roman’larla aynı gruba koyuyor.





Fransa’da bu ayın başında, gazino soyduğundan şüphelenilen bir genci polisin vurarak öldürmesi üzerine Romanlar polisle çatışmıştı.

