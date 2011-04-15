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Dünya

Sarkozy, 'Carla'nın hava sahasını' kapattı!

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni’nin paskalya tatillerini geçirecekleri Bruni’nin Fransız Rivyerası’ndaki yazlığı üzerinde uçuşlar yasaklandı.

15 Nisan 2011 03:00

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni’nin paskalya tatillerini geçirecekleri Bruni’nin Fransız Rivyerası’ndaki yazlığı üzerinde uçuşlar yasaklandı. 



Carla’nın bikinili pozlarına karşı ‘no fly zone’

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni’nin paskalya tatillerini geçirecekleri Bruni’nin Fransız Rivyerası’ndaki yazlığı üzerinde uçuşlar yasaklandı. Fransız basını “Sarkozy, Carla’nın bikinili fotoğraflarının çekilmesini istemediği için Libya’da olduğu gibi no-fly zone (uçuşa yasak bölge) kararı aldırdı” ifadesini kullandı. Bruni’nin villasının üzerinde uçan pilotlar 6 ay hapis cezası ya da 40 bin euro para cezası alabilecek. 















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