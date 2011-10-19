-Sarkozy, Bruni'yi ziyaret etti PARİS (A.A) - 19.10.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, her an doğum yapması beklenen eşi, eski manken ve şarkıcı Carla Bruni'yi özel bir klinikte ziyaret etti. Yaklaşık 30 dakika klinikte kalan Sarkozy, daha sonra avro bölgesindeki borç krizini Almanya Başbakanı Angele Merkel ile görüşmek üzere Frankfurt'a hareket etti. Bruni'nin doğum yapması beklenen ve zenginlerin yaşadığı 16. bölgedeki özel kliniğin etrafında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi. Fransız magazin basınının Bruni'nin yakın bir süre içinde doğum yapacağı haberini vermesi üzerine, Paris'teki görsel basın tam anlamıyla alarma geçti. Bruni, basına yaptığı açıklamada, bebeğinin fotoğraflarının çekilmesine izin vermek istemediğini söylemişti. Carla Bruni'nin daha önceki beraberliğinden bir oğlu bulunurken, Sarkozy'nin ise önceki iki eşinden üç oğlu bulunuyor. 2008 yılında evlenen Bruni ve Sarkozy çiftinin bir kız bebeklerinin dünyayla gelmesi bekleniyor.