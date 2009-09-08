Sarkozy boyundan şikayetçi

Nicolas Sarkozy, 1.65'lik boyundan rahatsız olduğu için bir fabrika açılışına özellikle kendisi gibi seçilen 'kısa' bir ekiple katıldı.



Geçen perşembe Normandiya’daki Caligny kentinde bir motor fabrikasının açılışını yapan Sarkozy’nin televizyondan yayımlananan konuşmasını yaparken kürsünün arkasına hiçbiri Sarkozy’den uzun olmayan, hepsi kısa boylu 20 kişi yerleştirildiği ve böylelikle Fransa Cumhurbaşkanı’nın ekranı dolduran bir imaj sahibi olmasının amaçlandığı ileri sürüldü.

İngiliz Daily Telegraph gazetesine göre, bu durum Sarkozy’nin arkasında yer alan bir kadın çalışan tarafından itiraf edildi. Gazete, Sarkozy’nin arkasında yer alan 20 kişinin Faurecia fabrikası tesisleri baştan sona taranarak 1.400 çalışan arasından seçildiğini kaydetti.



Kısa boylu oluşundan rahatsız olduğunu daha önce de belli eden Sarkozy, geçen haziranda İngiltere Başbakanı Gordon Brown ve ABD Başkanı Barack Obama’nın katıldığı Normandiya çıkarmasının yıldönümü törenlerinde bir yükselti üzerine çıkarak konuşmuştu. Brown 1.80 m, Obama da 1.88 m boyunda.



Le Figaro dergisi Elysee Sarayı’nın medya manipülasyonu konusunda kötü bir karneye sahip olduğunu yazdı. Sarkozy’den 12.7 cm uzun olan “First Lady” Carla Bruni, genellikle topuksuz ayakkabı giymesine yönelik eleştirileri kınamıştı.