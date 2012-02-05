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Dünya

Sarkozy BM Güvenlik Konseyi'nin kararından üzgün PARİS (A.A)

05 Şubat 2012 02:19

-Sarkozy BM Güvenlik Konseyi'nin kararından üzgün PARİS (A.A) - 05.02.2012 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye tasarısını kabul etmemesi nedeniyle büyük üzüntü duyduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Sarkozy'nin 13 "evet" oyuna karşı 2 oyla BMGK'nin ikinci kez Suriye konusunda karara varamamasından üzüntü duyduğu ifade edildi. BMGK'nin Suriye rejiminin eylemlerini kınamasını engelleyen ülkelerin, Suriye'deki rejimi cesaretlendirdiğini belirten Sarkozy, ordunun sivillere orantısız güç kullanmasının, işkenceye başvurmasının, yüzlerce çocuğa şiddet uygulamasının öfke uyandırdığını, insanlığa karşı suç emri verenlerin, bunları yapanların ya da yapılmasına izin verenlerin sorumlu olacaklarını vurguladı.

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