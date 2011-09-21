-Sarkozy: Barış süreci Avrupa'dan geçiyor NEW YORK (A.A) - 21.09.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ortadoğu'da barış sürecinin "Avrupa'dan geçtiğini" söyledi. Sarkozy, New York'ta 66. dönem BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "tek bir devletin ya da küçük bir grup devletin böyle karmaşık bir sorunu çözebileceğine inanmaktan vazgeçilmesi gerektiğini" belirtti. BM'de Filistin'in veto edilmesinin şiddet dalgasını artırabileceği uyarısında bulunan Sarkozy, bir yıllık bir barış takvimi ve Filistin'e gözlemci devlet statüsü verilmesi önerisinde bulundu. Filistinlilerle barış sürecinin sekteye uğraması halinde İsraillilerden "hareketsiz" kalmamalarını isteyen Sarkozy, İsrail'e seslenerek, "Arap Baharı gençlerinin haykırışlarını dinleyin. 'Yaşasın özgürlük' diye haykırıyorlar, 'İsrail defol' diye değil. Bölgenizde özgürlük ve demokrasi rüzgarı eserken hareketsiz kalamazsınız" dedi.