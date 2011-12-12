Sarkozy: Avrupa Birliği Avrupa kıtası içindir

T24



'AB Avrupa kıtası içindir'



'Türkiye AB'ye katılırsa güç kaybeder'



Le Monde gazetesine konuşan Fransız lider, geçen hafta borç krizi konusunda alınan kararlar sonrasında artık iki Avrupa'nın olduğunu söylemekle birlikte, ne yeni ne de 27'ler AB'sinde Türkiye'nin yerinin olmadığı görüşünü savundu.Türkiye konusundaki düşüncelerinin "değişmediğini" söyleyen Sarkozy, "AB her şeyden önce Avrupa kıtası içindir. Bildiğim kadarıyla, büyük güç, büyük ulus olan Türk dostlarımız esasen Küçük Asya'dalar" şeklinde konuştu.'Türkiye köprü olmaya devam etsin'Türkiye'ye AB yerine Doğu-Batı arasında köprü rolüne devam tavsiyesinde bulunan Sarkozy, "Hırvatistan'ı yeni üye yaptık. Sırbistan'a açılım perspektifi var.Avrupa dışı sorunlarla uğraşacağımıza önce Avrupa ailesini birleştirelim. Elbette Türkiye'yle mümkün en iyi ilişkileri arzuluyorum. Bana göre Türkiye'nin dünyada oynayacak önemli bir rolü var, Doğu ile Batı arasında tire rolü.İki yaka arasındaki bu köprü rolünü terk edip bir başkasına katılmak Türkiye'nin çıkarına mıdır? Ben bunun bir güç kaybetme olacağı düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.Geçen hafta düzenlenen AB zirvesinin ardından yeni bir Avrupa'nın doğmakta olduğunu da sözlerine ekleyen Sarkozy, bu Avrupa'yı "Euro Avrupası" olarak tanımladı.Fransa Cumhurbaşkanı, "Euro Avrupası"nın "ekonomi, bütçe kuralları ve vergilendirmede amaç birliği" anlamına geldiğini ve katılımcı ülkelerin sosyal modellerinden vazgeçmeden rekabet gücünü artıracak şekilde reformlar için beraber çalışacaklarını belirtti.