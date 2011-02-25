T24 LogoT24 Logo
Gündem

SARKOZY ANKARA'DA ANKARA (A.A)

25 Şubat 2011 16:02

-SARKOZY ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, çalışma ziyareti için Türkiye'ye geldi. G-20 dönem başkanı sıfatıyla Ankara'ya gelen Sarkozy'yi Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve öteki ilgililer karşıladı. Sarkozy, kendisine ayrılan araca binmeden önce basın mensuplarına el salladı. Bir gazetecinin uzaktan yönelttiği soruya Sarkozy gülümseyerek karşılık verdi. Sarkozy, kendisine tahsis edilen araçla havalimanından ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24