T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sarkozy: Ağzını burnunu kırarım senin

Fransa’da yeni piyasa çıkan bir kitapta, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni’nin “erkek düşkünü” olduğunu yazan bir politika yazarını “ağz

09 Nisan 2011 03:00

T24 - Fransa’da yeni piyasa çıkan bir kitapta, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni’nin “erkek düşkünü” olduğunu yazan bir politika yazarını “ağzını burnunu kırmakla” tehdit ettiği öne sürüldü.Sarkozy’nin çileden çıkmasına neden olan makale, 2008’de Le Point dergisinde yayımlanan, “Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin Matmazel Bruni ile evliliği öncesinde bilinmesi gereken 24 tavsiye” başlıklı yazı oldu. 

Makalede verilen bir tavsiye, “Yeni karınızı çocuklarınızla, ABD Başkanı Barack Obama’yla veya yakışıklı erkeklerle tanıştırmayın” oldu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Le Point dergisinin direktörü Franz-Olivier Giesbert, yeni yayımlanan “M. Le President” adlı kitabında, söz konusu haber yüzünden Sarkozy ile "zor anlar" yaşadıklarını belirtti. 

Kitaba göre, Sarkozy makalenin yer aldığı derginin Ocak 2008’de yayımlanmasından kısa bir süre sonra Giesbert’e telefon açtı. Konuşmaya başladıktan bir süre sonra, Sarkozy kendini kaybetti. 

Giesbert, Fransa Cumhurbaşkanı’nın kendisine, “Bu makale bir çöp ve senin yüzünü dağıtmam gerek” dediğini belirtti. 

Soğukkanlılığını koruyan Giesbert, Sarkozy’e “Beni tehdit mi ediyorsun?” karşılığını verince, Sarkozy, “Bunu hak ediyorsun. Beni tutan ne bilmiyorum” cevabını verdi. 

Giesbert, Sarkozy’e “aşağılanmış olduğunu hissetmesi için bir sebep olmadığını” söyledi, ancak Sarzkoy yatışmadı. 

Fransa Cumhurbaşkanı, “Eğer senin karının bir fahişe olduğunu ve oğullarınla yatmak istediğini yazsaydım, öfkenden delirirdin” dedi. 

Giesbert, Carla Bruni’nin “hiçbir zaman fahişe olarak nitelendirilmediğini” belirtse de Sarkozy yine sakinleşmedi. Öfkesini alamayan Fransız lider, “Sana ne yapacağımı göreceksin” dedi. 

Sarkozy ile 40 dakika boyunca tartıştığını anlatan Giesbert, kitabında Fransa liderinin konuşmasını “ilkokul çocuklarının konuşmasına” benzettiğini ifade etti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24