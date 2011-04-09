Sarkozy: Ağzını burnunu kırarım senin

T24 - Fransa’da yeni piyasa çıkan bir kitapta, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni’nin “erkek düşkünü” olduğunu yazan bir politika yazarını “ağzını burnunu kırmakla” tehdit ettiği öne sürüldü.Sarkozy’nin çileden çıkmasına neden olan makale, 2008’de Le Point dergisinde yayımlanan, “Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin Matmazel Bruni ile evliliği öncesinde bilinmesi gereken 24 tavsiye” başlıklı yazı oldu.



Makalede verilen bir tavsiye, “Yeni karınızı çocuklarınızla, ABD Başkanı Barack Obama’yla veya yakışıklı erkeklerle tanıştırmayın” oldu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Le Point dergisinin direktörü Franz-Olivier Giesbert, yeni yayımlanan “M. Le President” adlı kitabında, söz konusu haber yüzünden Sarkozy ile "zor anlar" yaşadıklarını belirtti.



Kitaba göre, Sarkozy makalenin yer aldığı derginin Ocak 2008’de yayımlanmasından kısa bir süre sonra Giesbert’e telefon açtı. Konuşmaya başladıktan bir süre sonra, Sarkozy kendini kaybetti.



Giesbert, Fransa Cumhurbaşkanı’nın kendisine, “Bu makale bir çöp ve senin yüzünü dağıtmam gerek” dediğini belirtti.



Soğukkanlılığını koruyan Giesbert, Sarkozy’e “Beni tehdit mi ediyorsun?” karşılığını verince, Sarkozy, “Bunu hak ediyorsun. Beni tutan ne bilmiyorum” cevabını verdi.



Giesbert, Sarkozy’e “aşağılanmış olduğunu hissetmesi için bir sebep olmadığını” söyledi, ancak Sarzkoy yatışmadı.



Fransa Cumhurbaşkanı, “Eğer senin karının bir fahişe olduğunu ve oğullarınla yatmak istediğini yazsaydım, öfkenden delirirdin” dedi.



Giesbert, Carla Bruni’nin “hiçbir zaman fahişe olarak nitelendirilmediğini” belirtse de Sarkozy yine sakinleşmedi. Öfkesini alamayan Fransız lider, “Sana ne yapacağımı göreceksin” dedi.



Sarkozy ile 40 dakika boyunca tartıştığını anlatan Giesbert, kitabında Fransa liderinin konuşmasını “ilkokul çocuklarının konuşmasına” benzettiğini ifade etti.