-SARKOZY AFGANİSTAN'DA FRANSIZ TORA ÜSSÜ (A.A) - 12.07.2011 - Afganistan'a sürpriz bir ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bu ülkedeki askerlerinin dörtte birini 2012 sonuna dek çekeceklerini açıkladı. Sarkozy, Kabil yakınlarındaki Tora'da bulunan ileri Fransız üssünde yaptığı açıklamada, "Savaşı bitirmeyi bilmek gerek. Afganistan'da ilelebet asker bulundurmak hiçbir zaman söz konusu değil" diyerek, bu ülkedeki askerlerinin dörtte birini, bin askeri 2012 sonuna kadar çekeceklerini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, bu sabah erken saatlerde sürpriz bir ziyaret için Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelmişti. Sarkozy'nin gelişinden iki gün önce 22 yaşında bir Fransız askerinin kaza kurşunuyla ölümü, Fransa'nın Afganistan'daki askeri operasyonları sırasında bu yılın başından beri 12., 2001 sonundan bu yana da 64. kaybı oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy daha önce, ABD'nin Afganistan'dan aşamalı asker çekeceğini açıklamasının ardından, bu ülkede 4 bin asker konuşlandıran Fransa'nın da yıl sonuna kadar yüzlerce askerini çekeceğini bildirmişti.