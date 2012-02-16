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Dünya

Sarkozy, adaylığını resmen açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olacağını resmen açıkladı.

16 Şubat 2012 00:26

 

T24 - ''TF1'' televizyon kanalının ana haberlerine konuk olan Sarkozy, ''Evet seçimler için adayım''diyerek ikinci kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağını seçmenlerine duyurdu.
 
Sarkozy, nisan ve mayıs ayında düzenlenecek Elysee Sarayı seçimleri için perşembe günü ilk kez Annecy kentinde seçim meydanına inecek. Sarkozy, Annecy kentinin ardından, ülkenin önemli şehirlerinden Marsilya'da pazar günü seçmenlerine hitap edecek ve seçim kampanyası hakkında bilgi verecek.
 
Son kamuoyu yoklamaları, ilk turu 22 Nisan, ikinci turu 6 Mayıs'ta düzenlenecek seçimleri Sosyalist Parti adayı Francois Hollande'ın açık farkla önde bitireceğini ortaya koyuyor.
 
Sosyalist Parti son olarak, Sarkozy'i, Yüksek Seçim Kuruluna şikayet etmekle tehdit etmişti.
 
Sarkozy'i, cumhurbaşkanı sıfatıyla yurt içinde yaptığı gezilerde, ''seçim propagandası'' yapmakla suçlayan muhalefet, seçimler için adaylığını resmen ilan etmediği için devletin bütçesinden karşılanan ziyaretler sırasında, Sarkozy'nin seçim propagandası yapamayacağı görüşünü dile getirmişti.
 
 

 

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