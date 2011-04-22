-SARKOZY, ABBAS'LA GÖRÜŞTÜ PARİS (A.A) - 21.04.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Filistin lideri Mahmut Abbas ile Paris'te bir araya geldi. Görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Sarkozy'nin, Fransa'nın, Abbas'ın, Filistinler arasında uzlaşma çabalarını desteklediği ifade edildi. Abbas, basına yaptığı açıklamada, Filistinliler arasında uzlaşmanın sağlanması ve gelecek seçimler için tarihi belirlenmesi için başlattığı girişimler konusunda Sarkozy'ye bilgi verdiğini söyledi. Abbas, başlattığı bu girişimin Sarkozy tarafından da desteklendiğini ifade etti. Görüşmede, Filistin'e yardım için Paris'te yeni bir uluslararası konferans düzenlenmesi konusunun da gündeme geldiği bildirildi