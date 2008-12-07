Sarkozy 4 milyon kişiye her ay 200 Euro verecek

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ekonomik krize karşı ülke ekonomisini yeniden ayağa kaldırabilmek için 26 milyar euroluk kurtarma planı açıkladı.



İşçi alan devlete masraf ödemeyecek



Pakette öncelik yatırımlara ve otomotiv sektörüne verildi. Sarkozy'nin yeni işgücü planına göre, 10 kişiden az işçi çalıştıran firmalar, 2009'da işçi almaları durumunda, devlete masraf ödemeyecek.



Kriz nedeniyle işlerini kaybeden işsizlere yardım etmek için 500 milyon Euro ayrılacak. Ücretleri asgari ücretten düşük olanlara yardım etmek için, yaklaşık 3 milyon 8 bin milyon kişiye aylık 200 Euro'luk yardım ile desteklenecek. Eski arabasını hurdaya çıkarıp yeni araba almak isteyenlere 1000 Euro indirim yapılacak, bu miktarı devlet karşılayacak.

