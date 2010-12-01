-SARKOZY: "İKİ DÖNEM İÇİN SARAYDAYIM" PARİS (A.A) - 30.11.2010 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanı seçiminde aday olma niyetini ilk kez açık şekilde ifade etti. İktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) partisinden 30 kadar milletvekili ve senatörle Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Sarkozy, esprili bir dille "İki dönem için saraydayım, daha fazla değil. Bundan sonra dolce vita (tatlı hayat)" dedi. Eşi Carla Bruni'nin İtalyan olduğunu hatırlatan Sarkozy, "Elysee'den sonra başka bir şeyin düşünülmesi gerektiğini" belirterek, "Elysee'den sonra başka bir hayat var" diye konuştu. Fransa'da 2008'deki anayasa değişikliği, Sarkozy'nin istediği doğrultuda cumhurbaşkanının üst üste en fazla iki dönem seçilebilmesine imkan veriyor.