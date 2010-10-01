-SARKOZY: "FABRİKALARI YURTDIŞINA TAŞIMAYIN" PARİS (A.A) - 01.10.2010 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransız otomobil üreticilerinden, fabrikalarını yurtdışına götürmemelerini istedi. Paris Uluslararası Otomobil Fuarına katılan Sarkozy, burada yaptığı konuşmada, devletin otomobil sektörüne yaptığı yardımlara değindi ve ''Bütün bunları, fabrikalarınızı yurtdışına götürün diye yapmıyoruz''dedi. Sarkozy, Fransız otomobil sektörünün rekabet gücünü artırılması için devletin yapacağı desteğe devam edeceği mesajını vererek, özellikle çevreyi az kirleten otomobillere yönelik uygulanan vergi indirimine atıfta bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, devletin özellikle 2008 yılındaki kriz döneminde Renault ve Peugeot gibi otomobil şirketlerine ve elektrikli otomobil üretimi için yapılan araştırmalarına verdiği desteğe dikkati çekti. Sarkozy, meslek vergisinin kaldırılması, sektördeki işsizlere verilen maaşa katkı gibi yardımlarda da devletin, her yıl sektöre yaklaşık 1 milyar avro tutarında dolaylı yardım yaptığı ifade etti.