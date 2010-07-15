-SARKOZY 18 YIL ARADAN SONRA TÜRKİYE'YE GELECEK ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie, Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin 18 yıl aradan sonra, Fransa'nın G20 dönem başkanlığına hazırlık çerçevesinde bu yılın sonunda Türkiye'ye geleceğini aktardı. Fransa'nın milli günü şerefine Ankara'daki Fransa Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonda konuşan Büyükelçi Emie, Sarkozy'nin gerçekleştireceği ziyaretin, Fransa Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand'ın 1992 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonrasında yapılan "ilk ikili ziyaret" olacağına vurgu yaptı. İki ülke arasındaki son yıllardaki üst düzey temasları hatırlatan Emie, "Ülkelerimiz arasındaki diyalog 10 yıldır hiç bu kadar yoğun olmamıştı" dedi. Emie, "Orta Doğu'da iki ülkenin nükleer silah yaygınlaşmasını önlemek için seferber olduklarını ve İran konusunda da beraber çalıştıklarını" ifade ederek, Türkiye'nin bu konuda aldığı inisiyatifleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Türkiye'yi "yalnızca bölgesel güç değil, aynı zamanda küresel güç" olarak niteleyen Emie, "AB'ye ve değerlerine gitgide daha yakınlaşan bir Türkiye'ye desteğimizi bir kez daha ifade etmeme izin veriniz" şeklinde konuştu. Resepsiyona katılan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de (Eksen kayması iddialarını kastederek) Orta Doğu'da, Türkiye'nin ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmesinin bir değişiklik anlamına gelmediğini vurguladı ve AB yolundaki Türkiye'nin bu süreçte Fransa'nın desteğini beklediğini söyledi. Türkiye-Fransa ilişkilerinde inişler ve çıkışlar olabileceğini ifade eden Şimşek, iki ülke ilişkilerinin "çok kuvvetli" olduğunu belirtti. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün yanı sıra yerli ve yabancı birçok üst düzey konuk katıldı.