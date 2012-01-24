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Dünya

Sarkoz'den Türkiye'ye uyarı geldi: Çıkarlarımızı düşünün

'İnkar yasası'nın Türkiye'yi hedef almadığını belirten Fransa Cumhurbaşkanı, 'ortak çıkarlar' vurgusu yaptı...

24 Ocak 2012 02:00

T24 - 'İnkar yasası'nın Türkiye'yi hedef almadığını belirten Fransa Cumhurbaşkanı, 'ortak çıkarlar' vurgusu yaptı.

Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin Fransa Senatosu’nda kabulünün ardından, Sarkozy’nin Başbakan Erdoğan’a bir mektup gönderdiği kaydedildi. 



Sarkozy mektubunda, yasa teklifinin herhangi bir ülkeyi hedef almadığını belirtti.

Sarkozy ayrıca, Türkiye'ye "Fransa ile ortak çıkarları dikkate alın" çağrısında bulundu. 


Sarkozy yasayı 15 içinde onaylayacak 

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan basına yapılan açıklamada, Senatonun dün yasayı onaylamasını ardından, normal süre olan 15 gün içinde Sarkozy'nin yasayı onaylayacağı bildirildi.


 



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