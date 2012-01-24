Sarkoz'den Türkiye'ye uyarı geldi: Çıkarlarımızı düşünün

T24

Sarkozy yasayı 15 içinde onaylayacak



Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin Fransa Senatosu’nda kabulünün ardından, Sarkozy’nin Başbakan Erdoğan’a bir mektup gönderdiği kaydedildi.Sarkozy mektubunda, yasa teklifinin herhangi bir ülkeyi hedef almadığını belirtti.Sarkozy ayrıca, Türkiye'ye "Fransa ile ortak çıkarları dikkate alın" çağrısında bulundu.Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan basına yapılan açıklamada, Senatonun dün yasayı onaylamasını ardından, normal süre olan 15 gün içinde Sarkozy'nin yasayı onaylayacağı bildirildi.



