Şarköy Kaymakamı, "lojmana yapılan kaçak inşaat" haberinden sonra yerel gazeteciye uzaklaştırma kararı aldırdı!

Haber: Yakup ÖNAL

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, Kaymakam Şenol Kaya’nın talebi üzerine yerel gazete sahibi Nuri Çağlar hakkında, Aile Mahkemesi tarafından 1 ay süre ile uzaklaştırma kararı verildi.

20 Temmuz 2020 tarihinde Şarköy Kaymakamlığına atanan Şenol Kaya’nın görev süresi içerisinde lojmanında yaptırdığı kaçak inşaat ilçedeki yerel gazetelere haber olmuştu.



Şarköy Haber adlı yerel gazetenin sahibi DHA Muhabiri Nuri Çağlar, kaymakamlık lojmanına yapılan kaçak inşaat ile ilgili haberinin ardından geçtiğimiz hafta da lojmanda koruma amaçlı görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli Bekçi’nin Kaymakam Şenol Kaya’nın özel aracını yıkarken çektiği fotoğraflı haberine gazetesinde yer verdi.

Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayetin ardından, Savcılık talebiyle, Aile Mahkemesi sıfatıyla Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nden, DHA Muhabiri ve Şarköy Haber Gazetesi sahibi Nuri Çağlar hakkında, 6284 Sayılı Kanun kapsamında, şiddet mağduru olarak koruma tedbiri talep etti.

1 ay uzaklaştırma kararı

Çoğunlukla şiddet gören kadınların başvurduğu Aile Mahkemeleri tarafından 6284 Sayılı Kanuna Göre verilen “Koruma Kararı” bu kez, Şarköy Asliye (Aile) Hukuk Mahkemesi tarafından Kaymakam Şenol Kaya talebi doğrultusunda, gazeteci Nuri Çağlar’a 1 ay uzaklaştırma kararı verildi.



Çağlar, 1 ay boyunca, Kaymakam Şenol Kaya’nın konutu, çalıştığı işyeri olan Hükümet Konağı başta olmak üzere, bulunduğu ortamlarda yer alamayacak.



Gazeteci Nuri Çağlar 1 ay boyunca, Kaymakam Şenol Kaya ile ilgili şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunamayacak, Kaymakam’ın yakınlarına, tanıklarına, çocuklarına yaklaşamayacak.



Gazeteci 1 ay boyunca, herhangi bir şekilde gazetesinden ya da sosyal medya hesaplarından, iletişim araçlarından Kaymakam Şenol Kaya’yı rahatsız edici yazı ve ifadeler kullanamayacak.

Kaymakama yaklaşırsa tutuklanacak

Mahkeme kararında, “Şiddet uygulayanın 6284 sayılı kanun uyarınca verilen tedbirlerin gereklerine aykırı hareket etmesi halinde, fiili suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre 3 günden 10 güne, aykırılığın her tekrarında ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağına” ifadesiyle gazeteci Nuri Çağlar’ın alınan koruma tedbir kararına aykırı hareket etmesi halinde tutuklanacağı belirtiliyor.



Gazeteci Nuri Çağlar’ın verilen karara itiraz edeceği öğrenildi.

Çağlar, geçtiğimiz hafta 2-9 Temmuz 2021 tarihli gazetesinde “Bak Şu Kaymakamın Yaptığına” başlığı altında, Kaymakam Şenol Kaya’nın kaçak ek inşaat yaptığı sahildeki lojmanındaki görevli Bekçi’ye özel aracını yıkattığını gösteren fotoğrafın altına yaptığı yorum içerikli haber kamuoyunda dikkat çekmişti.