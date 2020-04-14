Şarköy'de deniz 50 metre çekildi, adacık oluştu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizin 50-60 metre kadar çekilmesiyle ortaya yaklaşık 400 metre uzunluğunda bir ada meydana çıktı.

Cumhuriyet Mahallesi 17 Kasım Caddesi üzerinde bulunan SSK sitelerinin önündeki kıyıda meydana gelen olayla ilgili vatandaşlar depremin habercisi olarak yorumladı.

Site sakinlerinden Hakan Altuğ, "Şarköy’ün batısında sigortalar sitesindeyiz. Bizim de anlayamadığımız bir nedenden deniz 50-60 metre kadar çekildi. Sahil şeridinin dışında 400-450 metre kadar bir adacık oluştu. Burada ilk defa böyle bir şey görüyoruz." diye konuştu.



Şarköy 1912 depreminde kırılan Ganos Fay Hattı üzerinde yer alıyor. Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan son zamanlarda sık sık bölgeye fay hattı ile ilgili grup gezileri düzenleyerek bilgilendirmede bulunuyor.

Haber ve fotoğraf: Yakup Önal