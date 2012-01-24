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Dünya

Sarkisyan'dan Sarkozy'ye teşekkür mektubu

Fransa Senatosu'nda "soykırım inkar" yasasının kabul edilmesinin ardından Ermenistan Devlet Başkanı Serj...

24 Ocak 2012 02:00

T24 - Fransa Senatosu'nda "soykırım inkar" yasasının kabul edilmesinin ardından Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye bir teşekkür mektubu gönderdi.

Yeşiller Grubu senatörü İstanbul kökenli Musevi senatör Benbassa oylamayı NTV'ye değerlendirdi. 



Mektupta, "Fransa kendi büyüklüğünü, gücünü ve evrensel değerlere saygıyı bir kez daha kanıtladı" diyen Sarkisyan, "Bugün dünyadaki tüm Ermeniler adına tarihi bir gündür" ifadesini kullandı.

Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan, "Bugün asla unutulmayacak ve Ermenistan'la Fransa arasındaki dostluk tarihine altın harflerle yazılacak" dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan da, Fransa Senatosu'ndaki dünkü oylamanın, Fransa'da soykırımın 2001'de tanındığı kararın bir devamı olduğunu söylemişti.

Nalbandyan Fransa, "Evrensel insan hakları konusunda öncü olduğunu bir kez daha göstermiştir" demişti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbandyan da Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye ve Fransa Parlamentosu ile Fransa Senatosu'na teşekkür etmişti.


'Fransa Ermenilere kapılarını açmıştır'

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy geçtiğimiz ekim ayında Ermenistan'a ziyareti öncesi, Ermeni Mediamax ajansına verdiği röportajda Fransa ile Ermenistan arasında kurulan bağların yok edilemez düzeyde olduğunu belirterek, “Soykırım trajedisinde Fransa, katliamdan kurtulan yüz binlerce Ermeni'ye kapılarını açmıştır" demişti. 



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