-SARKİSYAN'DAN PROTOKOL ŞARTI ERİVAN (A.A) - 27.01.2011 - Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci ile ilgili olarak, ''Türkiye protokolleri önkoşulsuz onaylarsa, ancak o zaman süreç sürdürülebilir'' dedi. Rus ''Eho Moskvı'' radyosuna verdiği demeçte Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini değerlendiren Sarkisyan, ''Türkiye protokolleri önkoşulsuz onaylarsa ancak o zaman süreç sürdürülebilir. Dolayısıyla yeni müzakere sürecinin başlatılmasının bir anlamı yok'' şeklinde konuştu. Sarkisyan, ''Neyi konuşacağız ki? Türklerin bize yeni şartlar öne süreceğini ve bizim bu şartları kabul etmeyeceğimizi mi? Hayır, bunun anlamı yok. Sürecin devam etmesi için Türkiye'nin protokolleri onaylaması gerekiyor. Eğer böyle devam ederse Emenistan protokollerden imzasını geri çekecek. Bu durumda, Türkiye protokolleri onaylasa bile, bu protokoller geçerli olmayacaktır'' dedi. Sarkisyan, topun Türklerin sahasında olmasına rağmen Türkiye'nin, ''hala Yukarı Karabağ ile ilgili sorunun çözüm sürecine müdahale etmeye çalıştığını ve bölge liderliği hakkında konuştuğunu'' öne sürerek, bölgenin liderliğini ancak komşularıyla sorunları olmayan devletin üstlenebileceğini ileri sürdü. Sarkisyan, ''Ancak başkalarıyla sorunu olmayan bir devlet bölgenin lideri olabilir. Türklerin izlediği komşularla sıfır sorun politikası ise kendi çıkarlarını gözetiyor. Ancak böyle olmuyor'' diyerek, sözlerine şöyle devam etti: ''Biz Ermenistan olarak her şeyi anlıyoruz, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu, hızlı büyüyen ekonomiye sahip olduğunu ve G20 üyesi bir ülke olduğunu da anlıyoruz. Ancak Türkiye'nin bize dikte etmeye hakkı yok. Eğer Türkler bölgedeki bazı süreçleri etkilemek istiyorlarsa, o zaman yapıcı tavır izlemelidirler.''