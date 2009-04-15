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Dünya

Sarkisyan'dan 'Ön koşullar sağlandı' iddiası

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, "Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için ön koşullar sağlanmış gibi görünüyor" dedi.

15 Nisan 2009 03:00

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, "Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için ön koşullar sağlanmış gibi görünüyor" dedi.

Ermenistan'ın Mediamax haber ajansı, Sarkisyan'ın, İran'da bulunduğu sırada buradaki Ermeni toplumuyla bir araya geldiğini ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri hakkında açıklama yaptığını bildirdi.

Habere göre Türkiye ile herhangi bir ön şart olmaksızın normal ilişki kurmaya hazır olduklarını ama şimdiye kadar Türkiye'nin hazır olmadığını söyledi. Sarkisyan, "Artık, iki komşu ülkenin diplomatik ilişkiye dahi sahip olamadığı bu kabul edilemez durumdan kurtulmak için ön koşullar sağlanmış gibi görünüyor" diye konuştu.

Sarkisyan, medyada son zamanlarda Ermenistan-Türkiye ilişkilerine dair görüşlerin yer aldığını, bunlardan bazı varsayımların, tahminlerin ve iyi niyetlerin gerçek olarak sunulduğunu belirtti. Ermenistan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmelerinin 1915 olaylarına ilişkin iddialarında değişiklik olduğu yönünde yorumlanmamasını da istedi.

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