Sarkisyan'dan Gül'e iftar

>> Sarkisyan: Önce Karabağ tanınsın

>> Baykal'dan Erivan tepkisi

>> Maça gidenler için Erivan rehberi

>> Azeri milletvekilleri ziyarete tepkili

>> Gül, Bakü'nün de gönlünü aldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yarın Ermenistan-Türkiye milli maçı için Erivan'a yapacağı tarihî ziyaretin ayrıntıları netleşmeye başladı. Gül, önce Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda mevkidaşı Serj Sarkisyan'la bir araya gelecek. Görüşmede, 'ortak tarih komisyonu' önerisini tekrarlayacak, Ermenistan'ı Kafkas Platformu'na davet edecek ve Karabağ Sorunu'nu gündeme getirecek.Ziyaretin en dikkat çekici ayrıntılarından birini ise 'iftar' programı oluşturuyor. Sarkisyan, Gül için 'iftar yemeği' hazırlatıyor. Daveti doğrulayan bir Türk yetkili, "Cumartesi günü, Erivan'da iftar, Türkiye saati ile 18.33'te olacak. Gül, burada orucunu açtıktan sonra Sarkisyan'la birlikte maçın oynanacağı Hrazdan Stadı'na geçecek." dedi.Erivan'da alınan güvenlik önlemleri ise Ankara'yı tatmin etti. Cumhurbaşkanı'nın maçı izleyeceği şeref tribününün önü suikast ihtimaline karşı 'kurşun geçirmez cam' ile kaplandı. Alınan bilgilere göre Gül, Erivan ziyaretine tepki gösteren Azerbaycan'ın da gönlünü almak için önemli bir adım atacak. 20 Eylül'de yapacağı ABD ziyareti öncesinde Azerbaycan'a gidecek. Bununla ilgili hazırlıklar başladı.Abdullah Gül’ün korunması için Türk ve Ermeni güvenlik yetkilileri seferber oldu. Erivan’a gönderilen öncü polis ekibi Gül’ün kentte kullanacağı güzergâhların dışında, ihtiyaç halinde kullanılacak alternatif yollar ile hastane ve otel gibi mekânlar da belirlendi. Gül’ün, Erivan’da korunması için Türkiye’den 8 sniper (keskin nişancı) gönderildiği öğrenildi.Gül’ün Erivan’a yapacağı ziyaret için Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü yaklaşık 50 kişilik bir ekip görevlendirdi. Gül’ün daha önceki gezilerinde 20 kadar koruma görevlisi yer alıyordu.Ermenistan yönetiminin, stadın çevresindeki evlerin büyük bölümünü boşaltacağı bu evlere Ermenistan Cumhurbaşkanlığı görevlilerinin yerleştirileceği belirtildi.Maç sırasında herhangi bir saldırıya maruz kalınmaması için Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’la birlikte Gül’ün oturacağı yerin önüne kurşun geçirmez cam yerleştirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında Türkiye’den gönderilen 8 sniper da Gül’ü, kentte ve maçın oynanacağı stadda koruyacak. Ermeni güvenlik birimleriyle birlikte yapılan çalışmalarda ihtiyaç olması halinde gidilecek hastane, otel gibi mekânlar da belirlendi.Gül’ün kullanacağı zırhlı makam aracı ile koruma araçları da Ankara’dan Erivan’a gönderildi. Öncü heyetin dışında, Futbol Federasyonu’nun kaldıracağı uçakta da 25 kişilik ekip için yer ayarlandı. Bu 25 kişi içinde de yine Gül’ün korumalarının bulunacağı öğrenildi.Gül’le birlikte yakın korumaları da Erivan’a gidecek. Koruma ekipleri içinde bomba uzmanlarının yanı sıra bomba olaylarına müdahalelerde kullanılan teknik donanım da Erivan’a gönderildi. Gül’ün yakın korumasında CAT (Conter Attack Team) olarak bilinen ve özel yetiştirilen Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü’ne bağlı Karşı Saldırı Timleri (KST) de görev yapacak.Bu arada Gül’ün Erivan’da bulunduğu sırada protesto mitingi yapmaya hazırlanan Ermeni muhalif lider Robert Koçaryan’a, miting için Ermenistan yönetimince izin verilmeyeceği öğrenildi.Öte yandan Gül, Erivan’a gidişinde AP, Reuters, Le Monde ve Le Figaro gibi yabancı basın-yayın kuruluşların temsilcilerinin yanında sürpriz bir ismi de yanında götürecek. Gül, İstanbul’da Ermeni cemaatine yönelik yayımlanan Jamanak gazetesinin editörü Ara Koçunyan’ı da beraberinde götürecek ve özel bir röportaj verecek.AB: Kararı memnuniyetle karşılıyoruzFransa, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erivan ziyaretine Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Fransa'dan destek geldi.Avrupa Birliği adına yapılan açıklamada, "Hem daveti hem de ziyaret kararını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.