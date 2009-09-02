Sarkisyan'dan Ermeni halkına mesaj

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermeni işgali altındaki Yukarı Karabağ'da bağımsız devlet kurulduğu iddialarını yineleyerek, "Tüm Ermeniler emin olsun ki, Karabağ sorununun çözümüne yönelik herhangi bir barış anlaşması, Karabağ halkının (bölge Ermenilerinin) onayıyla ve onların özgür iradeleri temelinde olacaktır" dedi.

Sarkisyan, Ermeni işgali altındaki Yukarı Karabağ'daki sözde devletin 18. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Stepanakert'i (Hankendi) ziyaret etti.

Mediamax ajansının haberine göre Sarkisyan, burada Yukarı Karabağ'daki işgal yönetiminin 18. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, bölgede kurulan sözde devletin 1991'den bu yana devam etmesinin bu yapının sağlamlığını gösterdiğini söyledi.

Sarkisyan, Karabağ'ın bugün kurumlarıyla, ordusuyla, vatandaşlarıyla geleceğini bağımsız olarak yönlendirdiğini ileri sürdü.

Kutlamalar için işgal altında tutulan Hankendi kentinde bulunan Sarkisyan, açıklamasında, bölgedeki Ermeni işgal yönetiminin Ermenistan ve tüm Ermeniler tarafından desteklendiğini de belirtti.

Yukarı Karabağ sorunu nedir?

Yukarı Karabağ sorunu, Ermenistan’ın 1992 yılında Azerbaycan topraklarını işgali sonucunda ortaya çıktı. Karabağ sorunu nedeniyle, Azerbaycan’da bir milyondan fazla insan kendi topraklarında mülteci durumuna düştü ve Azeri topraklarının yüzde 20'si işgale uğradı.

İki ülke arasındaki çatışmalar 1994 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasına kadar sürdü. Bu tarihten sonra, sorunun çözümü için barış süreci başladı.

Karabağ sorunu, Güney Kafkasya’daki siyasi istikrarın, ekonomik gelişmenin ve bölgesel işbirliğinin önündeki en önemli engel olarak görülüyor.