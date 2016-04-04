Sarkisyan’dan Dağlık Karabağ tehdidi



Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, çatışmaların tırmanması durumunda Dağlık Karabağ'ın ‘bağımsızlığını resmen tanıma ve askeri ittifak anlaşmasını yürürlüğe sokma tehdidinde bulundu. Azerbaycan'ı Karabağ sınırlarında ‘eşi görülmedik bir provokasyonla' suçlayan Sarkisyan, gerilimin tırmanmasının geniş kapsamlı bir savaşa yol açabileceği konusunda uyardı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azeri hükümetinin pazar günü ilan ettiği tek taraflı ateşkese rağmen Karabağ'daki militanların Azeri birliklerine ve cıvardaki köylere ateşi sürdürdüklerini, son 24 saat içinde üç Azeri askerin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Minsk Grubu toplanıyor

Dağlık Karabağ’da çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, uluslararası toplumu harekete geçirdi. Fransa, Minsk Grubu'nun salı günü Viyana'da kriz toplantısında bir araya geleceğini açıkladı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde oluşturulan Minsk Grubu, Dağlık Karabağ sorununda arabulucu rol üstlenmişti. Fransa, Rusya ve ABD’nin eş başkanlığındaki Minsk Grubu'nun daimi üyeleri ise Ermenistan ve Azerbaycan’ın yanı sıra Türkiye, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Beyaz Rusya.

Rusya: Türkiye tek taraflı adım atmamalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, Kremlin'in bölgede süren çatışmalar nedeniyle ciddi endişe duyduğunu belirterek Rusya'nın bir ateşkese varılması için çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a destek mesajının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'yi tek taraflı adım atmaması konusunda uyarmıştı.

Almanya: Askeri çözüm yok

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de ateşkese geri dönülmesi için Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer , “Anlaşmazlıkta askeri bir çözümün olamayacağını herkes biliyor” vurgusu yaparak, “Bu nedenle anlaşmazlığın kalıcı çözümü için Minsk Grubu içinde yeni bir girişimde bulunmamız önem taşıyor” diye konuştu.

Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın resmi bir ziyaret için çarşamba günü Almanya'ya gitmesi planlanıyor. Sarkisyan, Berlin'de Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek.