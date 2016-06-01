Sarkisyan’dan Alman Meclisi’ne çağrı



Alman Meclisi’nde perşembe günü oylanacak olan soykırım karar tasarısına ilişkin Bild gazetesine açıklamalar yapan Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının geçerliliğini yitirme olasılığının, soykırım karar tasarısının onaylanması ile ilgisi olmadığını söyledi. Sarkisyan “bu anlaşmanın zaten ayaklar altına alındığını ve Türkiye gibi bir ortak ile uzun vadede hayata geçirilmesinin zor olduğu hissine sahip olduğunu” savundu.

Sarkisyan, “Avrupa Türkiye’ye güvenebilir mi?” sorusuna da “Avrupa için konuşamam ama kendi deneyimlerime dayanarak şunu söyleyebilirim: Hayır, biz Erdoğan’a güvenmiyoruz” sözleriyle yanıt verdi. Ermenistan'ın yıllarca Türkiye ile diplomatik ilişki kurmak için çaba gösterdiğini belirten Sarkisyan, “örneğin Zürih Protokolü’nün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanması gerektiğini ancak Erdoğan’ın bunu engellediğini” savundu.

Almanya Ermenileri soykırımın tanınmasından yana

Almanya Ermenileri Merkez Konseyi de Alman Meclisi tarafından soykırımın tanınmasını önemli bir mesaj olarak görüyor. Konsey Başkanı Jaklin Haçaturyan, “Türkiye tarihiyle hesaplaşmaya zorlanmalı, bu karar tasarısına buna katkı sağlıyor” dedi. Haçaturyan, Alman Yazı İşleri Ağı'na yaptığı açıklamada, Alman Meclisi’nin “Türk devleti ile Türkiye ve Almanya’daki Türk toplumunun inkâr politikasına karşı” gerçekleri ortaya koyacağını söyledi.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'in birlikte hazırladığı karar tasarısında 101 yıl önce Osmanlılar tarafından Ermenilere yönelik yapılan katliam, soykırım olarak tanımlanıyor. Karar tasarısının Perşembe günü Alman Meclisi'nde onaylanması bekleniyor.